HDP'ye tepki: Evlatlarımızı verin biz de kadınlar gününü kutlayalım

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi dün 188’nci gününe girdi.

BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK



8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de nöbet tutarak geçiren anneler 6 aydır kendilerini görmezdengelen HDP’ye isyan etti. 7 yıl önce HDP’nin kaçırdığı kızı Zübeyde’ye kavuşana kadar nöbetine devam edeceğini söyleyen anne Esmer Koç, 3 kilometre ötedeki İstasyon Meydanı’nda kadınlar günü etkinliği yapmasına şu sözlerle tepki gösterdi: “Bunun adı ikiyüzlülüktür. Kaçırdığınız evlatlarımızı bize geri verin biz de kadınlar günümüzü kutlayalım. Kızım, sen beni duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol.”

ANALARI SEVİNDİRİN



Adana’dan gelen anne Kamile Küçükdağ ise 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için nöbet tutuyor. Küçükdağ, “Kadınlar gününü kutlayacaklarına kaçırdıkları evlatlarımızı verip anaları sevindirsinler. Oğlum, bizi görüyorsan askerimize devletimize teslim ol. 5 yıldır gece gündüz seni bekliyoruz” dedi.

İKİ AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞUYOR



İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan 120 aileden 2’sinin daha evladıyla buluşacağını açıkladı.

TESLİM OLDULAR



Açıklamada, “Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ‘Cudi Botan’ kod adlı Haşim Açar ve ‘Rojda Tekoşin’ kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi” denildi.

(Yurt Haberler)