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HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisinin (HDP) il eş başkanları tutuklandı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'nin il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çakı ve Karagüzel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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