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  • HDP'liler, evlat nöbeti tutan aileye sözlü tacizde bulundu
30 Kasım 2020 Pazartesi 01:31 | Son Güncelleme:

HDP'liler, evlat nöbeti tutan aileye sözlü tacizde bulundu

HDP'liler, evlat nöbeti tutan aileye sözlü tacizde bulundu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere bazı HDP'liler sözlü saldırıda bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman’ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasından bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’a ‘hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP’lilerin karşı karşıya gelmesini önledi. Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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