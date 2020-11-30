HDP'liler, evlat nöbeti tutan aileye sözlü tacizde bulundu

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman’ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasından bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’a ‘hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP’lilerin karşı karşıya gelmesini önledi. Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.