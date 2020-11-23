'HDP'liler çocuk hırsızı!'

Dün ailelerle partililer arasında gerginlik yaşanınca polis, devreye girdi. Aileler, HDP’lilere ‘Çocuk hırsızları’ diyerek, tepki gösterdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019’dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, “PKK’nın temsilcisi HDP İl Başkanlığı’dır. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Devletimiz, büyük bir devlettir. Ya çocuklarımız alacağız ya da burada öleceğiz” dedi.