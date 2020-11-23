23 Kasım 2020 Pazartesi 01:09 | Son Güncelleme:
'HDP'liler çocuk hırsızı!'
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 448'inci günde de sürüyor.
Dün ailelerle partililer arasında gerginlik yaşanınca polis, devreye girdi. Aileler, HDP’lilere ‘Çocuk hırsızları’ diyerek, tepki gösterdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019’dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, “PKK’nın temsilcisi HDP İl Başkanlığı’dır. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Devletimiz, büyük bir devlettir. Ya çocuklarımız alacağız ya da burada öleceğiz” dedi.