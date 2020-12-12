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  • HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
12 Aralık 2020 Cumartesi 16:52 | Son Güncelleme:

HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
AA

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da olduğu 23 milletvekilinin dosyaları TBMM'ye sevk edildi. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri sevk edilen vekillerin isimleri de duyuruldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA'da yer alan habere göre, Sancar'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  1. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş
  2. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
  3. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
  4. HDP Van Milletvekili Tayip Temel
  5. HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy
  6. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
  7. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  8. HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk
  9. HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit
  10. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca
  11. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir
  12. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli
  13. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz
  14. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç
  15. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan
  16. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik
  17. DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz
  18. Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik
  19. Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık
  20. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
  21. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
  22. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

Gelen dosyalar arasında Nuran İmir'in 3, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, İmam Taşçıer ve Hişyar Özsoy'un 2'şer dosyası bulunuyor.

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