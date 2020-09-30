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30 Eylül 2020 Çarşamba 23:30 | Son Güncelleme:

HDP'li vekillerden polise hakaret

HDP'li vekillerden polise hakaret

Geçtiğimiz günlerde Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'e destek için HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleriyle birlikte Kars'a geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekilerden birkaçına, yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, “Ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğin de bu kadarı olmaz” derken, bir diğer HDP’li ise “Kaç kişi geçiyorsunuz?” diye uyarı yapan polise, “Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicilini söyle sen, bana yasağı da anlat. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle” dedi.

<p>Editör: Ayşe Tunalı <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr&nb

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