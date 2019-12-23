HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Belediye meclis üyesi Y.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDIĞI BELİRLENMİŞTİ

Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Buluttekin'e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edilmiş, hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti.

Buluttekin ayrıca, terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak, KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyordu.

AA