HDP'li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı

Aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun’un da olduğu gruba polis dağılmalarını söyledi. Polisle tartışmaya başlayan HDP’li vekil Tosun, çıkan arbede sırasında bir polis memurunun kolunu ısırdı. HDP’liler daha önce de polis ısırmıştı. HDP’li vekil Saliha Aydeniz, şubat ayında Van'daki gösteride elindeki afişi almak isteyen polisin kolunu ısırmıştı.

O anlar kameralara yansıdı.