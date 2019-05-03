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  3. HDP'li milletvekili polisin kolunu ısırdı

HDP'li milletvekili polisin kolunu ısırdı

HDP'li milletvekili polisin kolunu ısırdı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın Kandil’den gönderdiği talimatlar doğrultusunda açlık grevindeki teröristler için eylem düzenleyen HDP’liler, yürüyüş yapmak istedi.

Aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun’un da olduğu gruba polis dağılmalarını söyledi. Polisle tartışmaya başlayan HDP’li vekil Tosun, çıkan arbede sırasında bir polis memurunun kolunu ısırdı. HDP’liler daha önce de polis ısırmıştı. HDP’li vekil Saliha Aydeniz, şubat ayında Van'daki gösteride elindeki afişi almak isteyen polisin kolunu ısırmıştı.

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