HDP'li gruptan Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik... Çadırın önünde halay çektiler!

HDP’nin demokrasi, adalet, barış ve özgürlük bahanesiyle başlattığı Edirne’den Hakkari’ye başlattığı yürüyüş kapsamında bir araya gelen grup Diyarbakır HDP İl Binası önünde toplandı.

KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR



Parti önünde toplanan grup, koronavirüs salgınını da hiçe sayarak el ele tutuşarak evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

HDP’lilerin evlatları için 289 gündür göz yaşı döküp nöbet tutan anne ve babaların acılarına aldırış etmeden halay çekip, zılgıt çekmesi tepkilere neden oldu.