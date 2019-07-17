Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6902
  • 6,3865
  • 256.368
  • 99581.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. HDP'li büyükşehir belediye başkanına soruşturma

HDP'li büyükşehir belediye başkanına soruşturma

HDP'li büyükşehir belediye başkanına soruşturma

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Büyükşehir Belediyesinin kentteki AK Parti’li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, bu kapsamda Ertan ve ilgili belediye meclis üyeleri hakkında görev suçu kapsamında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu. 
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen ‘Bottle Cap Challenge’a Türkiye´den bir

Kepçe Operatörü De Akıma Uydu, Kepçesi İle Kapak Açtı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobilde etiket kumpası can yakıyor

Futbol dünyasının yıldızlarının yaşlılık halleri