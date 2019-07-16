HDP'li belediyeden skandal karar! Caddeye terör suçlusunun adını verdiler

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez Sur ilçesinde yeni açılan bir caddeye Diyarbakır'ın yanı sıra çoğu Anadolu şehrinin fethinde en etkin kişi olarak tanınan İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adını verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince caddenin isminin değiştirilmesi için 19 Haziran'da meclis kararı alındı.

Caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992 yılında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almış doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Karar, kentteki siyasi partilerin temsilcilerince tepkiyle karşılandı.

"HDP'Lİ BELEDİYENİN ALMIŞ OLDUĞU KARAR DİYARBAKIR'A, İSLAM'A İHANETTİR"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniye ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu'nun İslam'la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı.

"Bu şehir, Peygamber efendimizin vefatından kısa bir süre sonra İslam orduları tarafından fethedilerek, İslam ile şereflenmiştir. İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu, Diyarbakır'ın fethini gerçekleştiriyor. O ordu öyle bir ordu ki içerisinde çok değerli sahabeler var. Bünyesinde Halid Bin Velid gibi bir komutan var. Bu şehir fethedildiğinden beri, o isimler hürmetle yad ediliyor." diyen Budak, şunları kaydetti: "HDP'li belediyenin almış olduğu karar, bir aymazlık ve ihanet örneği, Diyarbakır'a, İslam'a ihanettir. Diyarbakır'da yapacakları başka işleri mi yok? Diyarbakır halkının hizmete ihtiyacı var. Diyarbakır'da ciddi anlamda sağlıksız bir ortam var, ilaçlama yapılmıyor, doğru dürüst belediyecilik hizmeti yapılmıyor. Bu halk size öyle bir tokat atar ki bir daha yerinizden kalkamazsınız. Böyle işlerle uğraşmayın. Bu tip insanların haddi değil o isimle uğraşmak. Camiyle, milletimizin bağrına bastığı sahabe ismiyle uğraşmasınlar."

(AA)