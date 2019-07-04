Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,617
  • 6,3502
  • 256.313
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. HDP'li belediyede vatandaşın su isyanı 

HDP'li belediyede vatandaşın su isyanı 

HDP'li belediyede vatandaşın su isyanı 

Diyarbakır’ın HDP’li merkez Yenişehir İlçesi'nde vatandaşlar, sularının akmadığı gerekçesiyle karayolunu trafiğe kapattı. Vatandaşlar “4 gündür bir damla su akmıyor” diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'nde vatandaşlar, yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle kara yolunu trafiğe kapattı. İlçeye bağlı Çelik Evler Mahallesi’nde suları akmayan vatandaşlar, Diyarbakır-Elazığ karayolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu tekrar trafiğe açtı. Mahalle muhtarı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık bir aydır sularının yetersiz aktığını belirten Kaya, “4 gündür vatandaş bir damla su bulamıyor. Gündüz 2 saat, akşam 2 saat su alalım bize yeter. Fazla su istemiyoruz, böyle idare edelim, yeni hat çekilene kadar” ifadelerini kullandı. 

BANYO YAPAMIYORUZ 

Vatandaşlardan Ferhat Çiçek de yaşadıkları su sıkıntısına işaret ederek, şöyle konuştu: “Banyo yapamaz hale geldik, evde su yok, tuvalete gidemiyoruz, abdest alamıyoruz. Bu mahallenin sıkıntısı büyük. Belediye geldi baktı, gitti ama boş. Yol kapatma amacımız sesimizi duyurmak. Bunu belki yapmaya gerek yoktu ama mecbur kaldık. Şiddet içermeyen bir eylem yaptık.” Bazı vatandaşların sondaj vurarak, evinin su ihtiyacını karşıladığını anlatan Çiçek, yaşadıkları sıkıntı dolayısıyla her gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığı'na (DİSKİ) başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.  

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
<p>Van’ın Gevaş ilçesinde uyku apnesine yakalanan Şevket Caymaz (50) adlı vatandaş, ölürüm korkusuyl

Doktorlar ´Uyursan Ölürsün´ Dedi... 3 Yıldır Uyuyamıyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

Fark edildiği an hemen korumaya alındı!