HDP'li belediye 8 kişinin işine son verdi

İpekyolu Belediyesindeki görevlerine son verilen, aralarında şehit çocuğunun da bulunduğu işçilerle sendika binasında basın açıklaması yapan Efeoğlu, üyelerinin belediye bünyesindeki şirkette çalışırken hukuki bir gerekçe gösterilmeden ilişiklerinin kesildiğini belirtti.

Ekmeği için çalışan ve verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren üyelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde iş akitlerinin feshedildiğini kaydeden Abdullah Efeoğlu, yapılan haksızlığa sendika olarak sessiz kalmayacaklarını ve gerekli hukuki yollara başvuracaklarını aktardı.

İşçilerin önce görev yerlerinin değiştirildiğini ve çeşitli baskıların uygulandığını vurgulayan Efeoğlu, şunları söyledi:

"Seçimden önce haktan, hukuktan, insan haklarından, emekten, ekmekten, işten ve aştan bahseden anlayış, iktidara geldikten sonra söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunmaya başlamıştır. Hani sizin olmazsa olmazınız insandı, insan haklarıydı? Ne oldu? Unuttunuz mu söylemlerinizi? Sözde zulümden, baskıdan şikayet edenler, şimdi ne oldu da yönetime gelince şikayet ettiği şeylerin daha fazlasını yapmaya başladı? Sebepsiz işten atmak kime, neye fayda sağlar? İnsanların ekmeğiyle oynayarak belediyecilik yapılmaz. Belediye yetkililerinden emeğin ve emekçinin yanında olmasını istiyoruz. Bizim derdimiz sadece ve sadece ekmeğimizdir. Aşımız ve çocuklarımızın rızkıdır. Partizanca davranılarak insanların işine son verilmesini asla kabul etmiyoruz."

Abdullah Efeoğlu, işten çıkarılanların geri alınmasını istediklerini bildirerek, aksi halde her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceklerini de dile getirdi.

Belediyenin işten çıkardığı kadından HDP önünde protesto

Diyarbakır'da, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini öne süren Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önünde tepkisini dile getirdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığı işinden haksız şekilde çıkarıldığını ve mağdur edildiğini gerekçe gösteren 37 yaşındaki Can, durumu protesto etmek için HDP il binası önüne geldi.

Elinde "HDP'li belediye işime son verdi. Engelliyim işimi geri istiyorum." yazılı pankart taşıyan Can, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce HDP'li Kayapınar Belediyesi tarafından iş akdinin feshedildiğini belirtti.

"Ne yapmışım, niye beni işten çıkarıyorsunuz? diye sordum. Bir cevap veremediler. Onlardan değilim diye beni işten çıkardılar." diyen Can, işten çıkarıldığı haberlerinin basında yer almasının ardından saldırıya uğradığını savundu.

Can, "Basına açıklama yaptım diye evime giderken iki kişi bana saldırdı. Kim yönlendirmişse bilmiyorum. Bana, 'Biz başkanız, biz yaparız.' dediler. Engelli olan ayağıma vurdular. Kolum sargılı. Niye işime son verildi? Niye ben dayak yedim? İşimi geri istiyorum." diye konuştu.

Açıklama yaptığı sırada il binasından çıkan HDP'lileri gören Can, "İşimi geri istiyorum." diye seslendi. Partililer daha sonra il binasına girdi.

Öte yandan, Kayapınar Belediyesi yetkilileri, bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

(AA)