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  3. HDP'li 3 başkanın görevden alınması sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama

HDP'li 3 başkanın görevden alınması sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama

HDP'li 3 başkanın görevden alınması sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz." dedi.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Süreç şu anda devam ediyor. Milletin verdiği temiz oylar terör örgütüne istismar edilmemeli.

Demokrasi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler büyük bir hata işlemektedir. 

Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılıyor.

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