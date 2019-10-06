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'HDP'den kızımı istiyorum'

'HDP'den kızımı istiyorum'

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi 33. günde 52. aileye ulaştı.

Kızlarının 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne ve babası, çocukları Sümeyye Yenilmez’e kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı. Anne Yenilmez,  kızının Bitlis’te 2017’te üniversite ikinci sınıfta okurken kandırılarak kaçırıldığını belirterek “Kızımın gelmesini istiyorum. Devlet ona ceza vermiyor. Gelsin okulunu okusun. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler. Devletin şefkatine girsinler. Yazık günahtır. HDP’yi sorumlu buluyorum, HDP’den çocuğumu istiyorum” dedi. 

OĞLUM DÖNECEK TÜRK ASKERİ OLACAK 

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, dağa kaçırıldığını belirttiği tek oğlu Mustafa’ya (18) kavuşacağına inandığını söyledi. Biçer, “Ben, Türkiye’de yaşıyorum. Sancağım dalgalanıyorsa, ona ihanet etmeyeceğim. Allah’ın izniyle oğlum geri dönecek Türk askeri olacak” dedi.

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