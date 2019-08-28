HDP'den 230 bin TL çikolata-çerez ikramı

HDP’li Ahmet Türk döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart seçimlerinin ardından özel kalem harcamasının 230 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP’li milletvekilleri için yemek gideri olarak 145 bin lira; çay, kahve ve çikolata için de 85 bin lira harcandı. Yemeğin verildiği otelin Ahmet Türk tarafından göreve getirilen ve belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D’ye ait olduğu tespit edildi.

ZİYARET 2, FATURA 790 KİŞİLİK

Sezai Temelli ile Pervin Buldan 27 Nisan’da aynı otelde ağırlanırken 790 kişilik yemek için 42 bin 660 lira faturalama yapıldı. CHP’li Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday da 29 Nisan’da Ahmet Türk’ü ziyaret etti. 20 dakikalık ziyaretin ardından aynı otelde 528 kişilik yemek bedeli olarak 28 bin 512 lira fatura edildi.

Ortaya çıkan faturalarda yalnızca çay, kahve ve şeker bedeli olarak 33 bin 642 TL’lik harcama yapılması dikkat çekti.

HEP AYNI RESTORAN

HDP’li milletvekilleri Hüda Kaya ve Ebru Günay’ın ziyaretlerinin ardından 100 kişinin sığmadığı restoranda 392 kişiyle yemek yediğine ilişkin 27 bin 518 lira, aynı restoranda 14 Haziran’da CHP’li Yıldırım Kaya’nın ağırlandığı 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, HDP’li Tuma Çelik’in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcama yapıldı.

BİLETLER KARŞILANDI

Belediyenin özel kalem müdürlüğüne çeşitli kuruyemişçilerden çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için 84 bin 466 lira ödendi. Öte yandan, şehirde SİT alanıyla ilgili 19 Temmuz’da düzenlenen toplantıya katılan 10 kişi için özel temsil heyet karşılama giderinden 7 bin 648 liralık uçak bileti alındığı dikkati çekti.