HDP'de PKK ajandası... Kaçırılan çocukların isimleri var

Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il binasında 22 Ekim’de yapılan aramada, PKK’lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

İncelenen ajanda ve dokümanlarda, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin listesi, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze işlemleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı belirlendi. Ayrıca, HDP İl Başkanlığı binası önünde 431. gündür evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren bir ailenin dağa kaçırılan çocuğuna ilişkin bilginin de yer aldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim’de arama yapmıştı. Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, YPG/PKK’nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.

ÇOCUKLARI KAYDEDEREK DAĞA GÖNDERMİŞLER



Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler, PKK’lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı dokümanların HDP il binasında bulunmasına tepki gösterdi. Annelerden Fatma Akkuş, “Çocuklarımızı onlar gönderdi. Onlar göndermese 14 yaşındaki kız nasıl gidebilir ki? HDP ile PKK birliktir. Çocuklarımızı onlar kayıt ederek, göndermişler. Kızımı da onlar gönderdi” dedi.

HDP’DEN UYUŞTURUCU KURYESİ İÇİN TAZİYE



PKK terör örgütünün Hakkari’de katlettiği 3 işçinin cenaze törenine katılmayan HDP milletvekilleri bir operasyonda ölü ele geçirilen uyuşturucu taciri Şerali Dereli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ÖĞRETMEN VE HACKERLARA OPERASYON



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı PKK ile ilişkili olduğu belirlenen 29 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. 8 ilde yapılan operasyon da örgütün hacker yapılanmasında yer alan 6 kişi yakalandı.