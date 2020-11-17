HDP ve PKK'nın derdi huzursuzluk çıkarmak

Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, Türkiye’nin dört bir yanından destek aldıklarını ifade etti. Aydın, “Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak terörün iç yüzünü her tarafa söyledik. Herkes bu mağduriyetimizi öğrendi. 10 binler anladı bu HDP bir türlü anlamadı, veya hesaplarına gelmedi. Bizi görüp, Kürt ailelerini görüp kaçıyorlar” dedi.

ANNELERİN GÖZÜ YAŞLI



2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, “Bunlar çocuklarımızın katili. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Az önce anneler feryat figan edip ağladılar. Sadece çocuklarımızın derdindeyiz. Bunlar Kürt halkının, insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar. Biz de bunların yalanlarını yüzlerine vuruyoruz. HDP ve PKK’nın derdi, davaları ülkeyi karıştırmak, huzursuzluk çıkarmak. Ama inanıyorum ki, devletimiz gerekeni yapacaktır. Bu çocukları ellerinden alacaktır” diye konuştu.