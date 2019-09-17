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  3. HDP önünde oturma eylemi yapan aileyi tehdit eden şüpheli yakalandı

HDP önünde oturma eylemi yapan aileyi tehdit eden şüpheli yakalandı

HDP önünde oturma eylemi yapan aileyi tehdit eden şüpheli yakalandı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin il binası önündeki oturma eylemine katılan bir aileyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Feyziye ve Şahap Çetinkaya çiftinin yakını M.B, cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderen, daha sonra sokakta kendisini tehdit eden Süleyman B. (19) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının salıverilmesine savcılık itiraz etti.

Bunun üzerine hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama kararı çıkarılan Süleyman B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerce yakalandı.

Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.

(AA)

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