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  3. HDP kongresinde skandal görüntüler! Girişte slogan başlangıçta and

HDP kongresinde skandal görüntüler! Girişte slogan başlangıçta and

HDP kongresinde skandal görüntüler! Girişte slogan başlangıçta and

HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandal görüntülere sahne oldu. HDP'liler salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla girdi ve kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunup ant içilmesiyle başladı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.

HDP İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi.

BEKLENEN KATILIM GERÇEKLEŞMEDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; İstanbul'un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi.

İÇERİYE ÖRGÜT MATERYALLERİ ALINMADI

Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.

GİRİŞTE SLOGAN BAŞLANGIÇTA AND

Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.

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