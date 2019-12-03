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  3. HDP engelini kayyumla aştılar, şampiyon oldular

HDP engelini kayyumla aştılar, şampiyon oldular

HDP engelini kayyumla aştılar, şampiyon oldular

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi bünyesindeki Engelliler Spor Kulübü, Nevşehir’de düzenlenen Görme Engelliler Şampiyonası’nda 12 madalya ve 2 kupa ile Türkiye 3’üncüsü oldu.

Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, daha önce HDP’lilerin yönetiminde olan Kayapınar Belediyesi’nin, kendilerine verilen desteği kestiğini belirterek, “Allah’a çok şükür, kayyumun tekrar atanmasıyla Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, bize desteğini sunuyor” dedi.

SPORUN IRKI OLMAZ 

Erdoğan, “Burada sporun dini, ırkı olmaz. Burada engellilere spor yaptırıyoruz. Dolayısıyla bu tür sorunlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman bu durum bizi üzmektedir. Çünkü biz karamsar baktık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şu anda çok şükür önümüz açık, rahatladık diyebiliriz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 


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