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  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "staj seferberliği" paylaşımı
01 Ekim 2020 Perşembe 19:38 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "staj seferberliği" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "staj seferberliği" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında "staj seferberliği"ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "staj seferberliği"ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne mutlu bize. Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.
Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!"
<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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