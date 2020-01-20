Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim AKŞAM için yazdı: Bağımsızlığa giden yolda kanlı 20 Ocak olayları

Bu yıl Azerbaycan halkının tarihine kanlı ocak faciasi olarak geçmiş 20 Ocak 1990 olaylarının 30. Yıldönümü. Geçmiş SSCB silahlı güçlerinin 20 Ocak günü günahsız Azerbaycanlılara karşı hayata geçirdiği vahşilikler insanlık tarihinde kara leke olarak kendine yer bulmuştur. Milli bağımsızlığı ve arazi bütünlüğü uğrunda sokaklara çıkmış dinç ahaliye karşı hayata geçirilen silahlı tecavüz zamanı yüzlerle Azerbaycanlı şehid edilmiş, yüzlerle insan gazi olmuştur.

Dönemin SSCB Başkanı Gorbaçov 19 Ocak 1990-da hem SSCB Anayasasının 119. hem de Azerbaycan SSCB Anayasası’nın 71. maddelerini hiçe sayarak 20 Ocak’tan itibaren Bakü’de olağanüstü durum ilan ediyor. Azerbaycan halkının bundan haber almaması için ise 19 Ocak saat 19:27’de Azerbaycan televizyonun enerji santrali partlatılıyor ve tüm ülke arazisinde televizyon programları durduruluyor. Bakü’ye giren Sovyet ordusu olağanüstü durumdan habersiz olan dinç ahaliye karşı olmazın vahşilikler yapmıştı. Hatta Gorbaçovun olağanüstü durum kararı yürürlüğe girene kadar artık Bakü’de 9 kişi katledilmişti. Sonuçta 20 Ocak günü Bakü’de 131 kişi öldürülmüş: onlardan 117’si Azerbaycanlı, 6’sı Rus, 3’ü Yahudi, 3’ü Tatar; 744 kişi ağır beden yaraları almış, 400 kişi tutuklanmıştı.

20 Ocak’ta artık tüm dünya yaşananlar hakkında haber tutmuştu. Sovyet ordusunun Bakü’de ve Azerbaycan’ın başka bölgelerinde yaptığı vahşilikler bir sıra ülkelerde büyük itiraz sesinin yükselmesine sebep olmuştu. Özellikle dost ve kardeş Türkiye’de yaşananlara kayıtsız kalmadı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Kars başta olmakla neredeyse ülkenin bütün şehirlerinde Azerbaycan’a destek mitingleri düzenlenmişti.

Bu gün artık 20 Ocak 1990 olaylarının 30. yılını geride bırakıyoruz. Bağımsızlığı uğruna yüzlerle, binlerle şehit vermiş Azerbaycan günümüzde her geçen gün gelişmekte ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında kendine yer bulmaktadır. 30 yıl önce milli varoluşunu korumak, bağımsızlığını yeniden kazanmak için sokaklara çıkan ve şehit olan insanlar bugünkü güçlü Azerbaycan’ın sağlam temellerini de kendi kanlarıyla, canlarıyla atmışdır. Tek Azerbaycan’ın değil, bütünlükle Türk dünyasının tarihine kanlı bir leke olarak yazılmış 20 Ocak 1990 olayları aynı zamanda bir milletin şeref günüdür. Çünkü yaşanan olaylar halkımızda bağımsızlığa olan inancı daha da tetiklemiş, çok geçmeden de Azerbaycan yeniden bağımsızlığını ilan etmiştir.

Halkımız bugün de kendi şehitlerinin hatırasını daim uca tutmakla beraber, her yıl 20 Ocak günü akın-akın Bakü’nün en yüksek yerinde kendine yer bulmuş “Şehitler Hiyabanı”nı ziyaret ediyor. Yıllar geçse de Azerbaycan halkı biliyor ki, “Şehitler Hiyabanı”nda uyuyan her bir şehidi onun bağımsızlığının birer simgesidir.

20 Ocak 1990 olaylarında şehit olan kardeşlerimiz başta olmakla, Türk dünyasının bütün şehitlerine Allahtan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun!!!