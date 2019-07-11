Hayvanlara iyilikten rant doğdu

YELDA GÖKDAĞ

Barınak sayısı ve kapasitesi yetersiz belediyelerin sokaklardan topladıkları hayvanları ormanlık alanlara salıvermeleri hayvan istismarcılarına kapı araladı. Vicdan tacirlerinin ise bu ormanlardaki yaralı hayvanlar üzerinden sahte kampanyalar düzenleyerek hayvanseverler üzerinden milyonlarca TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Konu TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda gündeme geldi. AK Teşvikiye Hayvanseverler Platformu Kurucusu Nebile Muhsin, "İstanbul’da 39 ilçenin 37’sinde hayvanlar toplanıyor, öldürmemek için ormana atılıyor. Şehrin iki yakasında böyle 8 bin sokak hayvanı var" dedi. Muhsin, şu bilgileri paylaştı:

Gelen mamalar satılıyor

Maalesef bu orman bölgesine rantçılar öyle bir yerleşmişler ki; hayvanları ne kadar sağlıksız, ne kadar acınabilir hâle düşürebilirlerse, sosyal medyadan o kadar yardım toplayabiliyorlar. Yardıma muhtaç hayvanların fotoğraflarını çekip, IBAN numarasıyla birlikte yayınlıyorlar. ‘Çok acil şu kadar tedavi masrafı var” gibi duygu sömürüsüyle para istiyorlar. Rantçılar 100 torba mama yardımının birini veriyor, diğerlerini satıyor.

Yaralayıp sömürüyorlar

Komisyonda milletvekillerine bilgilendirmede bulunan Ayşe Yılmaz Gürel isimli hayvansever de, rantçıların hayvanları özellikle yaraladıklarını belirterek şunları kaydetti: “Rantçıların tedavi için hasta veya yaralı hayvan bulamadıklarında hayvanları bilinçli olarak yaraladıklarına şahit olduk ve bu en dehşet verici örnek bizim için. Şahit olduğumuz şeylerden dolayı susturulmak için yalancı şahitlerle davalar açıldı.”