Hayvan hakları yasası ocak ayında Meclis gündeminde

'Hayvan Hakları Kanun Teklifi'nin ocak ayının ilk haftasında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklife göre, artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ olarak korunacak. Hayvan hakları önlemlerini almayan belediye başkanları yargılanacak.

TERK EDENE 10 BİN TL CEZA



Evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar ceza verilecek. Kanuna ‘hayvanların cinsel istismarı’ şeklinde eklenecek olan madde yeniden düzenlenecek. Hayvanlara karşı kötü muamele edenlere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olacak. Bu ceza ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek. Yine, hayvanlara zarar veren, işkence eden ve kötü davrananlar için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak merkeze ihbarda bulunulabilecek.