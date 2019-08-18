'Hayvan Hakları Yasası yeni yıldan önce çıkar'

Hayvan severlerin umutla beklediği “Hayvan Hakları Yasası” yeni yıla girmeden çıkacak. Açıklama TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel’den geldi. AKŞAM’a özel değerlendirmelerde bulunan Yel, “Bu yasanın çıkmasını Sayın Devlet Başkanımız Erdoğan da çok önemsiyor. Tasarı bizim raporumuzun ardından son şeklini alacak ve sanırım yeni yıla girmeden önce yasalaşacak” diye konuştu.

RAPOR YAZILACAK

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hayvan Hakları Yasa Taslağı TBMM Hayvan Hakları Komisyonu’nun hazırlayacağı raporun ardından son şeklini alarak, AK Parti Grubu tarafından yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Teklif, 2020 yılına girilmeden görüşülerek yasalaşacak.

'CANLI' TANIMI GELİYOR

Hayvanlarla ilgili halen yürürlükte olan 5199 sayılı yasada hayvanlar mal ve eşya olarak tanımlandığı için eziyet ve kötü muamelede bulunanlara sadece Kabahatler Kanunu'na göre cezalar verilebiliyor. Bu durum da hayvanseverlerin tepkisine neden oluyor. Hazırlanan taslakta bu konuyla ilgili sorunu çözecek düzenlemeler bulunuyor.

Yel şunları kaydetti: “Yeni yasa için isim önereceğiz. Teklifin “Hayvan Hakları Yasası” olarak yasalaşmasını isteyeceğiz. Çünkü mevcut yasada hayvanlar meta muamelesi görüyor. Yeni yasada hayvanların “canlı” olarak tanımlanması işin püf noktası olacak. Bu tanımlamanın ardından pek çok sorunun çözüleceğine inanıyorum."

EZİYET EDEN CEZA ALACAK

Yel yasanın kapsamıyla ilgili şunları söyledi: “Çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu anlamda yasanın, bizim çalışmalarımız bitmeden çıkmaması da bence bu anlamda hayırlı oldu. Komisyonda dinlediğimiz hayvan severlerin pek çok önerisine raporumuzda yer vereceğiz. Hayvanlarda, şiddet, tecavüz gibi suçların cezasız kalmamasını isteyeceğiz. Ayrıca, raporumuzda, hayvanlara araçlarıyla çarpıp kaçanların da trafikle ilgili iş ve işlemlerinde caydırıcı kararlar alınmasını talep edeceğiz.