Hayırlı Ramazan mesajları haberimizde
Müslüman aleminde 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu gece başlıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan mesajları ve en güzel Ramazan sözleri merak ediliyor. Sevdiklerinize resimli Ramazan mesajları göndermek isterseniz de bunun için çok beğenilecek fotoğraflar haberimizde yer alıyor. Hayırlı Ramazan mesajları ile sevdiklerinizin bu mübarek ayını kutlayın ve onlara kendinizi hatırlatın. İşte, 11 ayın sultanı Ramazan mesajları.
- Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul ramazanız hayır olsun. Selam ve dua ile...
- Bu ramazan mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.
- Ramazanın hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.
- İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.
- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle.
- Sevgi ne günle ne de zamanla sınırlıdır. Eller göğe dua için açıldığında akıla ilk gelen dostlardır. Hayırlı ramazanlar...
- Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı ramazanlar...
- Yükü sevgi, özü saygı, süsü hoşgörü olan ramazanınız mübarek olsun!
- Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Hayırlı ramazanlar...
- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı ramazanlar.
- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı ramazanlar dilerim.
- Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Ramazanınız mübarek oIsun.
- ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı ramazanlar.
- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı ramazanlar dilerim.
- Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı ramazanlar dilerim.
- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.
- Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu ramazanlar.
- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.
- Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı ramazanlar dilerim.