Hayata tutunuş

İzmir Bayraklı’daki Emrah Apartmanı’nın enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı. İdil’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Emrah Apartmanı’nın enkaz bölgesinde çalışmalar bir kişinin sesinin duyulmasıyla hızlandırıldı. Enkaz alanına getirilen K9 köpekleri de tepki verdi. İdil yaralı kurtarılan 105’inci kişi oldu.

MUCİZEYİ ANLATTILAR



Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “2 saat süren bir operasyon oldu. Açtığımız boşlukla ulaştık. Oldukça sıkışık durumdaydı. Yaşam üçgeni oluşmuştu” dedi. İdil Şirin’in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı.

3 SAAT BAŞ AŞAĞI DURDU BAYGINLIK GEÇİRDİ

Çalışmalara katılan ve İdil’le yaklaşık 3 saat boyunca konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama Kurtarma Ekibi grup amiri Bahadır Kuş İdil’i uyutmamak için büyük çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca baş aşağı vaziyette tünelde konuştuktan sonra enkazdan çıkardı. Kuş daha sonra yorgunluktan baygınlık geçirdi.

HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI



Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonrakurtarıldı. Küçük Elif’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut’un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Elif Perinçek, hastanede tedaviye alınırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayat bir kez daha kazandı” dedi. Elif’i kurtaran ekipten Muammer Çelik, “Elif parmağımı bir tuttu, sağlık kabinine gidene kadar hiç bırakmadı” dedi.

ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM



Başkan Erdoğan, “Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel’i; İdil’i, İnci’yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum” paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan da “Arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif’in tuttuğu el hepinizin elidir” ifadelerini kullandı.

AKINTIDA BABAANNESİNİ GÖRDÜ



Sığacık’ta oluşan tsunamide, 86 yaşındaki Fatma Erçetin isimli kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının deprem sonrası başına bir şey gelmemesi için ailesi tarafından evden dışarı çıkarıldığı öğrenildi. Tsunami sırasında video çeken torunu Yaşar Erçetin, suda yüzen kadının babaannesi olduğunu anlayınca yıkıldı.

EMRAH APARTMANI’NIN ADI DEPREM KURBANINDAN



Bayraklı’da yıkılan Emrah Apartmanı’nın ismi 1992 Erzincan depremine uzanıyor. Müteahhit Hayati Uzun 1992’de Erzincan’da meydana gelen depremde torunu Emrah’ı kaybetti. Aile İzmir’e yerleşti. Hayati Uzun Bayraklı’da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi.

ENKAZ ALTINDA VİDEO ÇEKTİ



Enkaz altında kalan ve 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık’ın kurtarılmayı beklerken video çektiği ortaya çıktı. Anne Olcan Özışık, “Çok bilinçli ve akıllı bir çocuk. Hiçbir zaman kendini bırakmamış” diye konuştu.

TEOG BİRİNCİSİ ARDA İZMİR’DE CAN VERDİ



İzmir depremi, Tuncel’inin Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Payamdüzü köyünden TEOG’da Türkiye derecesi yaparak, İzmir’e okumaya gelen Arda Baran Demir’i de aldı. Demir’in cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

3 DİŞ HEKİMİNE HÂLÂ ULAŞILAMADI



Rıza Bey Apartmanı’nın birinci katındaki Diş Poliklinikleri’nde görev yapan 3 diş hekimi Zarife Doğan, Aslı Taner ve Yeşim Emir göçük altında kaldı. Kurtarılmayı bekleyen diş hekimlerinden Zarife Doğan’ın, kurtarılan Buse Hasyılmaz’ın da doktoru olduğu öğrenildi.

ENKAZDAN BORÇ LİSTESİ ÇIKTI



İzmir’de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipler, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaştı. Çantada yapılan incelemede, Kavak’ın borçlarının listesini yaptığı ve ödemek için bir miktar para ile poşete koyduğu öğrenildi.

ÜNLÜ YAZARDAN AYETLE DESTEK



Türkiye’de Simyacı romanıyla tanınan Brezilyalı yazar Paulo Coelho, sosyal medyadan İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu. Coelho, İnşirah Suresi’nde yer alan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır” ayetine de yer verdi.

65 SAAT SONRA ARES KURTARILDI



Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, 65 saat sonra enkaz altından Ares isimli köpeği kurtardı.

80 SAAT SONRA HAYATA TUTUNDU



Rıza Bey Apartmanı’nda çalışmalarını sürdüren ekipler 80 saat sonra bir kediyi enkazdan canlı olarak çıkardı. Kedi veteriner hekimlerine teslim edildi.

YIKILAN BİNA MÜTEAHHİTLERİ GÖZALTINDA



İzmir’deki depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı. 2 şüpheli de aranıyor.

BİR DELİK BULUP HAYATA TUTUNDULAR



Oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan anne ve kızı, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Bayraklı İlçesi’nde 7 kişinin kurtulduğu, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından kurtulan 72 yaşındaki Anakadın Çakıcı, (solda) yaşadıklarını anlattı. Anne Anakadın Çakıcı, “Tepemize bir anda ev yıkıldı. Karanlık içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. Ufak bir delik açıldı. Kızıma, ‘Gel annem biz buradan nefes alalım, Allah buradan bize nefes açtı.’ dedim. Böyle konuşurken kenardan bir parça daha düştü, çıkacağımız kadar açıldı” diye konuştu.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERE VEDA



İzmir’deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. 63 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Özbek’in cenazesi Bergama’da toprağa verildi. Özbek’in cesedi, Barış Sitesi’ndeki 7 katlı apartmanın enkazı altından çıkarılmıştı. Yağcıoğlu Apartmanı’nda enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat ile Mukadder ve Dilek Sesver içinse Bornova’da cenaze töreni düzenlendi.

İKİZLERDEN ACI HABER



İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün cansız bedenine dün akşam ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

ÖRDÜĞÜ BATTANİYEYİ İZMİR’E GÖNDERDİ



Tüm Türkiye İzmir için seferber oldu. İzmit’te yaşayan down sendromlu Ceren Görgün, kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi deprem bölgesine göndermek için belediye yetkililerine teslim etti.

TEK İSTEDİĞİMİZ SAYGI



Ege Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisinde gelecek yaralıları, ayakta beklerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktorlar ve hemşireler, o fotoğrafın ardında yaşananları anlattı. Kimi nöbetten çıkmasına rağmen evine gitmeden kimi ise yıllık iznini yarıda kesip gelerek, enkaz altından çıkarılan yaralıları hayatta tutmak için bekleyen doktorlardan Dr. Yusuf Ali Altuncu, “Yapmamız gereken şeyi yaptığımız için ödüllendirilmemize gerek yok, tek istediğimiz saygı” dedi.

BAKAN’DAN İZMİR İÇİN UYARI



Sağlık Bakan Fahrettin Koca, depremin vurduğu İzmir için virüs uyarısı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “İzmir’de şu anki şartlar Covıd- 19’un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim” diyerek, kontrolün elden bırakılmamasını istedi. Koca, “Kovid- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim” dedi.

PROVOKASYONA 3 TUTUKLAMA



İzmir depremi sonrası sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 19’u gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 19 kişiden 3’ü tutuklandı.