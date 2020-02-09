Hayata bağlayan tebessüm

Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi’nin 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüse ilk ulaşan Ulusal Medikal Arama Kurtarma ekibi, ölümü bekleyen insanların kurtarılma anında yaşadıkları mutluluğu unutamıyor. Görevlilerden Yunus Tanlı şunları anlattı: “Minibüsün arka camını kırdık. Minibüse ilk girdiğimde beni gören vatandaşların yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Şans eseri üç beş metreyle çığdan kurtulmuş olduk. Çığın altında kalmamamız bir mucize.” Görevlilerden Mehmet Oktay da ilk etapta minibüsteki 5 kişiyi kurtardıklarını belirterek şunları kaydetti: “Aşağıda çok sayıda yaralı vardı ve biz hangisine koşacağımızı, kime müdahale edeceğimiz bilemiyorduk. Çığ altında kalanlar, kısa süre önce de yanımızdaydı.”