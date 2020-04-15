Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Koronavirüs Hayat Eve Sığar uygulaması çıktı mı?

Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs Hayat Eve Sığar uygulaması çıktı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen uygulama koronavirüs kapsamında bilgilendirme yönlendirme yapabilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Milyonlarca kişinin merakla beklediği konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen uygulama kullanıcılar birçok fayda sağlıyor. Koronavirüs pandemesi sebebiyle yapılan uygulamada, temel ihtiyaç maddeleri arasından yer alan metro, hastane, eczane ve market gibi yerlere harita üzerinden ulaşılabilinecek.

Hayat Eve Sığar uygulamasının en önemli özelliklerinden biri de evde izolasyın ve enfekte olan kişilerin sayılarını gösterecek olması.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, şu an sadece Google Play Store üzerinde yayında yer alıyor. Erken erişimle yayında olan uygulamayı şu an sadece geliştiriciler kullanabiliyor. Geliştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından uygulamanın birkaç gün içerisinde yayında olması bekleniyor. Uygulamada maske kodu ekranının da olması bekleniyor.

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.