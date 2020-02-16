Rum medyası çıldırdı! Böyle manşet attılar: 'Türkiye bölgeye mührü vuruyor'

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kıbrıs'ta "Hayalet Şehir" olarak da bilinen Kapalı Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" toplantısı organize etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı ve gün boyunca çalışmaların sürdüğü toplantı sonucunda ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, söz konusu toplantı Rum basınında alarm verilmesine neden oldu. Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini belirten Rum basını, "Türkiye bölgeye mührü vuruyor" manşetini attı.

Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, "Kapalı Maraş'ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine" dikkat çekildi.

"KAPALI MARAŞ'IN KKTC'NİN YÖNETİMİNDE YERLEŞİME AÇILMASI" GEREKTİĞİ VURGULANDI

Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğuna işaret edilen bildiride, bölgenin KKTC'nin yetki ve yönetiminde yerleşime açılmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun hareket edileceği belirtildi.

Kapalı Maraş'ın "çözümsüzlüğün esiri olmasından kurtulması gerektiği" ifadelerine yer verilen bildirinin sonunda şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin destek ve teşvikleriyle, Türkiye Barolar Birliği, Kapalı Maraş’ın ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sivil yerleşime açılması üzerinde ilgili tüm kesimlerle de ilişki içerisinde gerekli fikri çalışmaları devam ettirecektir."

ÜST DÜZEY KATILIM OLDU

Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili toplantı, bölgedeki "Leoparlı" Ordu Evi'nde düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Tarım Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademisyenler ve diğer ilgili yetkililer katıldı.

RUMLARDA "MARAŞ AÇILIYOR" ALARMI

Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adım, Rumları alarma geçirdi. Rum medyası, Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini belirttiği haberlerde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın Maraş konusunda meydan okuduğunu manşete çekti.

Rum Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Sekreterliği ile Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üye ülkesine mektup göndererek sürecin durdurulmasını istedi.