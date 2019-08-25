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  3. Hayalet ilçe Tel Abyad'daki terör mevzileri görüntülendi

Hayalet ilçe Tel Abyad'daki terör mevzileri görüntülendi

Hayalet ilçe Tel Abyad'daki terör mevzileri görüntülendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gerçekleştirilen helikopterli devriye görevinin ardından bugün herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. İlçeye sınır komşusu olan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'daki terörist mevzileri ise görüntülere yansıdı.

Güvenli Bölge ve Müşterek Hareket Merkezi görüşmelerinin ardından dün ilk somut adım atıldı. Suriye'nin Tel Abyad ilçesine sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gün boyu Amerikan ordusuna ait askeri helikopterlerle devriye uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün yaptığı açıklamada devriye görevinin devam edeceğini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde çok uzaktan birkaç kez helikopter ses duyulsa da ilçe semalarında ve Tel Abyad ilçesi semalarında herhangi bir devriye uçuşu görülmedi.

Öte yandan terk edilmiş hayalet şehri andıran Tel Abyad ilçesi terör örgütü PKK/YPG’nin mevzilerinde ağır makineli silahlarla nöbet tutulması dikkati çekti. Teröristlerin havanın sıcak olması nedeniyle mevzideki gölgelik alanda bekledikleri görüldü. Zaman zaman kent merkezinde sivil araç konvoylarını da görülürken konvoyun kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Teröristlerin mevzilerine çok yakın noktada yaklaşık 10 kişilik bir grubunda uzun süre toplu halde gezdikleri dikkati çekti.

DHA

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