'Hawala'nın detaylarını anlattı: Sistemi kırabilmek için çok iyi takip gerekir

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün Ankara merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyon ile FETÖ'nün Türkiye'deki örgüt üyelerine para göndermek için kullandığı ve Hawala olarak bilinen sisteme büyük darbe vuruldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bankacılık sistemi dışında kalan bu yönteme ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Sistemin başlangıçta suç işleme amacıyla kullanılmadığına işaret eden Çomaklı, bu sistemin Afrika ülkelerinden gelişmiş Batılı ülkelere giden ve ana ülkelerindeki finansal ve bankacılık sistemlerindeki zorluklar ve ağırlıklarla uğraşmak istemeyen işçilerin başvurduğu bir yöntem olduğunu anlattı.

Yöntemin, arkada hiçbir kayıtlı, yazılı belge bırakmaması nedeniyle özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından başta DEAŞ ve El Kaide tarafından kullanılmaya başlandığına dair tespitler yapıldığını anlatan Çomaklı, Hawala'nın zaman içinde göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerince de tercih edildiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ardından bankasını kaybeden FETÖ'nün Hawala sistemine yönelebileceğine ilişkin tespitlerini, kaleme aldığı makalelerde vurguladığını ifade eden Çomaklı, söz konusu çalışmaların İtalya ve İspanya’da sunulduğunu kaydetti.

Çomaklı, gerçekleştirilen operasyon ile FETÖ'ye çok ağır bir darbe vurulduğunu belirtti.

Hawala olarak bilinen sistemin karşılıklı güven ilişkisine dayandığını ve Hawaladarların da FETÖ üyesi olması nedeniyle örgüt tarafından tercih edildiğini kaydeden Çomaklı, "FETÖ'cüler tarafından da kullanılan Hawala sisteminde, alıcı ve gönderici ülkelerdeki örgüt üyesi iş adamları ve finansörleri, yaptıkları işlemleri kendi muhasebe kayıtlarında maliyet veya gelir olarak gösterebiliyor." dedi.

Suç kayıtları olmayan kişilerin Hawaladar olarak kullanıldığını da söyleyen Çomaklı, "Sistemi kırabilmek için hawaladarların tespit edilerek muhasebe kayıtlarının anlık olarak çok iyi takip edilmesi gerekir. Bu noktada Türk emniyeti tarihi bir operasyona imza atmıştır." diye konuştu.

64 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturması doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, "Hawala" olarak bilinen sistem ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan para soktuğu ve döviz büroları üzerinden belli bir komisyon ücreti karşılığında illerde para takibi ve dağıtımı yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edilmişti.

Ele geçirilen muhasebe kayıtları ile telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin Hawala sistemini kullanarak 13,7 milyon dolar, 2,1 milyon avro ve 12,6 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini belirlemişti.

Söz konusu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 64'e ulaştığı öğrenildi.

(AA)