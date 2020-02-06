Havva'nın can melekleri

Bülent ŞANLIKAN

Kartal Orhantepe’de 21 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) moloz yığınına dönen binadan 19 saat sonra kurtardıkları 7 yaşındaki Havva Tekgöz ile facianın yıldönümünde buluştu. UMKE Anadolu Yakası Sorumlusu Osman Türk, hemşireler, Hilal Canaslan, Yusuf Emre Ünalan ile Ecemsu Baz’ın küçük Havva ile buluşmasına AKŞAM tanıklık etti. Olay gününden bu yana ilk kez gördükleri Havva’ya hediye getiren can melekleriyle baba Fethi Ahmet Tekgöz ile anne Nazan Tekgöz arasında duygu dolu anlar yaşandı.

AİLEM ELAZIĞ’DA ÇADIRDA

“Havva’nın sağlık durumu şu anda net değil. Tedavisi sürüyor. Sağ bacağında bazı sorunlar var. Kızım yakın zamanda yeni bir ameliyat daha geçirdi. Havva’nın yaşının küçük olmasından dolayı bacağının kendini onarması konusunda umudumuzu koruyoruz. Kızımı kurtaran UMKE ekibinin ziyaretinden çok mutlu olduk. Kızımın hayatını kurtaran UMKE ekibinin Elazığ’da çaba göstermesinden dolayı her bir personele sonsuz teşekkür ediyorum. Benim annem ve babam da Elazığ’da şu an çadırdalar. Facianın yıldönümünde Yeşilyurt Apartmanı sakinleri bir araya geldik. Tazminat davalarımız sürüyor.”

Havva, UMKE ekibinin kendisine hediye ettiği puzzle ile oynadı.

O FERYATTA BİR ANNENİN SAF YÜREĞİ VARDI

UMKE Ekibi adına konuşan Anadolu Sorumlusu Osman Türk, “Havva’yı böyle görmek bizleri çok mutlu etti. Onun yaşının küçük olmasından dolayı iyileşme sürecinin hızlı olacağını düşünüyoruz” diyerek şunları kaydetti: “Bir yıllık sürede yüz yüze görüşemezsek de her zaman kurtarılan vatandaşlarımızı takip ettik. Nazan Hanım’ın feryadı hâlâ kulaklarımızda. O feryatta bir annenin saf yüreği vardı. Havva’nın 19 saat enkaz altında kalmasının ardından hayata tutunmasının en önemli nedeni ise çocuk olması. Havva, farkında olmadan yetişkin bir insanın yapamayacağı şekilde vücudunu dinlendirmiş, enkaz altında uyuyarak enerjisini boşa harcamamış.”