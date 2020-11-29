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  • HAVELSAN tarafından tamamlandı: 'Murat Reis'in komuta kontrol sistemi teslim edildi
29 Kasım 2020 Pazar 11:41 | Son Güncelleme:

HAVELSAN tarafından tamamlandı: 'Murat Reis'in komuta kontrol sistemi teslim edildi

HAVELSAN tarafından tamamlandı: 'Murat Reis'in komuta kontrol sistemi teslim edildi
AKSAM.COM.TR

Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek 3. denizaltı Murat Reis'in komuta kontrol sistemlerinin ilk iki denizaltıda olduğu gibi HAVELSAN tarafından tamamlandığını ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teslim edildiğini açıkladı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek 3. denizaltı Murat Reis’in komuta kontrol sistemi HAVELSAN tarafından tamamlandı ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek 3. denizaltı Murat Reis’in komuta kontrol sistemlerinin ilk iki denizaltıda olduğu gibi HAVELSAN tarafından tamamlandığını ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teslim edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Demir, "Denizaltı tasarımı, donanımların yerli üretilmesi ve komuta kontrol sistemlerinin yazılımlarına hakimiyetin milli firmalarımıza kazandırılmasını amaçladığımız Yeni Tip Denizaltı Projesinde birçok firmamız geliştirdikleri sistemlerle yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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