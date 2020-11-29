HAVELSAN tarafından tamamlandı: 'Murat Reis'in komuta kontrol sistemi teslim edildi

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek 3. denizaltı Murat Reis’in komuta kontrol sistemi HAVELSAN tarafından tamamlandı ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilecek 3. denizaltı Murat Reis’in komuta kontrol sistemlerinin ilk iki denizaltıda olduğu gibi HAVELSAN tarafından tamamlandığını ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teslim edildiğini açıkladı.

1️⃣ Yeni Tip Denizaltı Projemiz kapsamında inşa edilecek 3. denizaltımız Murat Reis’in komuta kontrol sistemleri, ilk 2 denizaltımızda olduğu gibi @HAVELSANResmi tarafından tamamlandı ve DzKK’ya teslim edildi.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/QxdTeh2V7f — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 29, 2020

Konuya ilişkin açıklama yapan Demir, "Denizaltı tasarımı, donanımların yerli üretilmesi ve komuta kontrol sistemlerinin yazılımlarına hakimiyetin milli firmalarımıza kazandırılmasını amaçladığımız Yeni Tip Denizaltı Projesinde birçok firmamız geliştirdikleri sistemlerle yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.