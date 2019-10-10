Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere hibe ettiği havan atışı yapan kamyonet, sivilleri hedef alan havan saldırısının ardından Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler tarafından vuruldu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.
PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.
Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere hibe ettiği havan atışı yapan kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi. (DHA)