Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1916
  • 6,8988
  • 319.122
  • 109162
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Havadaki vurucu taktikler: Savunma sistemleri, uçak ve helikopterleri Koral ile köreltildi

Havadaki vurucu taktikler: Savunma sistemleri, uçak ve helikopterleri Koral ile köreltildi

Havadaki vurucu taktikler: Savunma sistemleri, uçak ve helikopterleri Koral ile köreltildi

Operasyonun başladığı ilk anlarda rejimin füze sistemleri, havaalanları, uçak ve helikopter pistleri vuruldu. Savunma sistemleri, uçak ve helikopterleri Koral ile köreltildi. Milkar 3A3 düşmanın haberleşmesini bozdu. İki SU-24 uçağının düşürüldüğü operasyonda ise F-16’lar radar kapatarak görünmez oldu, erken uyarı uçağı HİK’in desteğiyle harekat etti. Alçak irtifa hava savunma ihtiyacını kaideye monteli Stinger sistemi Atılgan karşıladı.

Bahar Kalkanı Harekatı’nda en büyük başarı girilemez denilen İdlib hava sahasında kontrolün sağlanması oldu. Hava engeli bir dizi taktik hamle ile aşıldı. Operasyon için tüm planlarını yapan TSK 34 askerimizin şehit edilmesinden sonra harekete geçti. Bu andan itibaren de ilk hedef rejimin hava savunma füze sistemleri, havaalanları, uçak ve helikopter pistleri oldu. Yoğun ateş altında alınan rejim unsurları hareketsiz kılınarak hava gücü üstünlüğü elinden alındı.

ÖNCE KÖRELTTİ, SONRA VURDU

İdlib’de hava engelini aşan strateji aşama aşama şöyle uygulamaya konuldu: Rejimin aktif haldeki hava savunma sistemleri, milli sistemlerin katkısıyla ‘elektronik harp’ ile köreltildi, SİHA ile etkili şekilde vuruldu. Rus menşeili SU-17 (BUK) ve SU-22 (PANSTİR S-1) aktif haldeyken avlandı. Uçak, tank ve helikopterleri körelten Koral, harekata katkı sağladığı gibi olası zayiatın da önüne geçti. Mobil elektronik taarruz sistemi Milkar 3A3 de devreye alındı. Düşmanın haberleşmesi engellendi. İdlib harekatı öncesi bölgeye ilk konuşlanan HİK uçağının radar istihbaratı F-16 savaş uçaklarının görevlerini güvenle yerine getirmesini sağladı. İki SU-24 uçağının düşürüldüğü harekatta ise F-16 radar kapattı, HİK uçağının radar paylaşımı ve yönlendirmesiyle görünmez olup rejimin taarruz uçaklarını vurdu.

UÇAK KALDIRAMADI

Yeni Şafak'ta yer alan habere rejimin bölgedeki askeri hava üsleri de ilk hedefler arasında yer aldı. Neyrab Askeri Havaalanı kullanılamaz hale getirilirken, Tel Rıfat bölgesindeki Minnag hava üssü, Halep yakınlarındaki Kuveyres hava üssünün etkili şekilde vurulması sonucu rejim bir süre uçak kaldırmakta zorlandı. Havadaki helikopter, İHA ve alçak irtifadan uçan jetler de, alçak irtifa hava savunma silahlarıyla (MANPAD) vuruldu. Bölgede alçak irtifa hava savunma ihtiyacını kaideye monteli Stinger sistemi Atılgan giderdi.

VURUCU GÜÇ ETKİLİ OLDU

Harekatın başarısında ANKA-S ve Bayraktar TB2 SİHA sistemleri ile Tandem başlıklı MAM-L mühimmatının vurucu gücü etkili oldu. Harekatta 122 mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve 120 km ye kadar tam isabet vurabilen Kaplan füzesi de, etkili atışlarıyla öne çıktı.


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p>Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması! 'Statüsü değişmeli'