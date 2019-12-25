Havada panik! Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar .

Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Saat 20.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları’na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgarın etkisiyle sallandı.

Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor. Videoda bir vatandaşın "herkes kusuyor, nefes alınamıyor" dediği duyuluyor.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçen Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili şirketten açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen-Ordu Giresun seferini yapan PC2862 sefer sayılı TC-DCA kuyruk tescilli uçağımız, 23.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen uçuş sırasında orta seviye türbülans koşullarında son yaklaşmada Windshear (rüzgâr kırılması) ikazı almış ve daha uygun yaklaşma şartları sağlamak amacıyla uçuş kuralları gereği yaklaşmaya devam etmeyerek pisti pas geçmiştir. Uçağımız, ikinci yaklaşmasında emniyetle inişini gerçekleştirmiştir."

(DHA)