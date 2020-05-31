Havada-karada ulaşım yarın başlıyor

Koronavirüsle birlikte durdurulan ulaşımda normalleşme adımları hızlandı. Hızlı tren seferlerinin ardından şehirler arası hava ve kara seferleri de yarın başlıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus daha önce 4 Haziran olarak duyurduğu uçuş tarihini öne çekti. THY’nin ilk uçuşu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak. İlk uçuş kararı hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hem de THY tarafından dün duyuruldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız” ifadelerini kullandı.

BAKAN DA KATILACAK

Alınan bilgiye göre İstanbul’da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran’dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor. İlk uçuşa Karaismailoğlu’nun da katılacağı öğrenilirken Bakan Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada “İlk seferimizi de 1 Haziran saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Esenboğa Havalimanı’na yapıyoruz. 1 Haziran’da İstanbul’dan Ankara’nın yanı sıra 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’da Trabzon’a uçuş seferleri gerçekleştirilecek. Daha sonra bütün havalimanlarımızda da uçuşlarımız kademeli başlayacak” diye konuştu.

PEGASUS DA UÇUYOR

28 Mart’ta seferlerini durduran Pegasus da daha önce 4 Haziran olarak duyurduğu ilk uçuşunu yarın saat 10.15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirme kararı aldı. Pegasus, 1-2-3 Haziran tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen’den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon’a seferler planladı.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA UÇUN



Bakan Karaismailoğlu, ilgili kurumların tüm tedbirleri alacağını belirterek “Çıkış noktasından varışa kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar” dedi.

SEYAHATTE REKOR BEKLENTİSİ



Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile sektörde beklenenden daha hızlı bir canlanma yaşanacağı öngörülüyor. obilet.com Üst Yöneticisi Yiğit Gürocak, “Haziran ayı itibarıyla kontrollü normal yaşama geçiş çalışmaları dahilinde sektör genelinde şehirler arası ulaşım talebinin yılın ilk aylarına oranla rekor bir oranda artması bekleniyor” ifadelerini kullandı.



İLK SERTİFİKA ‘İSTANBUL’A



Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına Bakanlık tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildirdi. Bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıklayan Karaismailoğlu, 1 Haziran’da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı’nın sertifikasının İGA yönetimine verileceğini söyledi. Karaismailoğlu, havalimanlarına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde izolasyona önem verileceğine dikkati çekti.

SEYAHAT İÇİN DİKKAT: HES KODU ALMAYANA BİLET YOK



Hem karayoluyla hem de uçakla şehirler arası yolculuk yapabilmek için Hayat Eve Sığar (HES) kodu almak gerekiyor. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları şart. HES kodu olmadan bilet satın alınamayacak, online ya da havalimanında check-in yapılamayacak.

• Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmayan yolcul uçuşa alınmayacak.

• Seyahat sırasında maske zorunlu olacak. Belirli noktalarda ateş ölçülecek.

• Uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak.

• Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.

• Yurtiçi veya yurtdışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek.

• Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek.

• 65 yaş üzeri vatandaşların ise özel şartlı seyahat izin belgesi alması gerekecek.

• Hem otobüslerde hem de uçaklarda yolcuların sağlığını ve huzurunu korumak için dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek.

• Mevzuata aykırı korsan taşımacılık yapan kişilere de 6 bin 141 lira para ve 60 günlük park cezası kesilirken, kurallara uymayan yolculara ise kişi başı 409 lira idari ceza uygulanacak.