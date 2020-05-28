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28 Mayıs 2020 Perşembe 02:36 | Son Güncelleme:

Havaalanında uğurlama ve karşılama yok

Havaalanında uğurlama ve karşılama yok

Haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelge yayımladı.

İşte alınacak koronavirüs önlemleri: 

• Maskesiz yolcu havalimanına giremeyecek. 

• Karşılama ve uğurlama için gelenler terminal binasına alınmayacak. 

• Toplu taşıma servisi kullanan yolcular, sosyal mesafeye göre oturacak. 

• Termal kamerayla ateş ölçümü yapılacak. 

• Riskli bölgelerden gelecek olan yolcular farklı giriş ve çıkış kullanacak. 

• Yolcu bilgileri havayolu şirketinden istenebilecek. Yanlış beyanda bulunanlara cezai yaptırımlar uygulanacak ve uçuşuna izin verilmeyecek.


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