28 Mayıs 2020 Perşembe 02:36 | Son Güncelleme:
Havaalanında uğurlama ve karşılama yok
Haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelge yayımladı.
İşte alınacak koronavirüs önlemleri:
• Maskesiz yolcu havalimanına giremeyecek.
• Karşılama ve uğurlama için gelenler terminal binasına alınmayacak.
• Toplu taşıma servisi kullanan yolcular, sosyal mesafeye göre oturacak.
• Termal kamerayla ateş ölçümü yapılacak.
• Riskli bölgelerden gelecek olan yolcular farklı giriş ve çıkış kullanacak.
• Yolcu bilgileri havayolu şirketinden istenebilecek. Yanlış beyanda bulunanlara cezai yaptırımlar uygulanacak ve uçuşuna izin verilmeyecek.