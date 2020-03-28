'Hava yolunu tıkıyor, nefes açlığı yapıyor'

HİLAL YILDIRIM



Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, koronavirüsün doğrudan hedef aldığı akciğerlerimiz üzerindeki etkilerini anlattı. Sönmez, virüsün alveol denilen akciğer hücrelerindeki özel bir proteine ilgi duyduğunu belirterek “Hastaların büyük bir kısmı grip benzeri bir tabloyla yani; ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük belirtileriyle hastalığı atlatır. Ancak bir kısmında zatürree oluşur. Zatürree alanı ne kadar yaygınsa, tablo o kadar ağırlaşmaktadır. Bazı hastalarda ciddi solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği hatta ölüme yol açabilir” dedi.

OKSİJEN ÜRETİLMİYOR



“Zatürreeye bağlı olarak akciğerde hava yolları da tıkanmaktadır” diyen Sönmez akciğer kana oksijen sağlayamadığı için hastanın “hava açlığı” yaşadığını söyledi. Sönmez, burun ve boğazdan alınan örneklerle yapılan laboratuar testlerinin güvenilirliğinin yüzde yüz olmaması nedeniyle tomografinin önemine dikkat çekti.

8. GÜNDE ZİRVE 14’TE İYİLEŞME



Prof. Sönmez hastalığın evrelerini anlattı:

Erken dönem: Hastalık ilk belirtilerini verir. İlk günden,4. güne kadar olan bu dönemde tomografide her şey normal görülebilir.

İlerleme dönemi: 4. ila 8. günler arasındaki süreçtir. Belirtiler, her iki akciğere yayılır ve zatürree belirginleşir. Tepe dönemi. 8 ila 13. gün arasıdır.

İyileşme dönemi: Hastaların yüzde 75-80’inde bu bulgular 2 hafta sonra gerilemeye başlar. Ancak zatürreenin üst kısımlarına yayılması, bronşlarda deformasyon; ölüm riskini arttırıyor.

AKCİĞERDE KALICI HASAR OLABİLİR



Sönmez, “Hastalığı yeni tanımaya başladığımız için uzun dönem etkilerini öngöremiyoruz. Ancak bazı araştırmacılar; akciğerde görülen bantların, ileri dönemde kronik akciğer hastalıklarına zemin hazırlanabileceğini iddia ediyor” dedi.