Hava sahasının Türkiye'ye kapatıldığı iddia edilmişti... Yerli ve Milli İHA, Fırat'ın doğusunda uçtu

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki terör odaklarını yerle bir etmek için ‘Barış Pınarı Harekatı’ hazırlıklarına hız verdi. Karada, sıfır noktasında çalışmalar neredeyse tamamlandı. Komandolar gün boyunca otobüslerle sınıra sevk edildi.

Güney sınırındaki hareketliliğin yanı sıra havada da hareketlilik yaşandı. Yerli ve milli İHA-SİHA, Fırat’ın doğusunda uçuş gerçekleştirdi.

Rakka’ya kadar inen ve havada daireler çizen SİHA’nın, operasyon öncesi istihbarat toplamak üzere havalandığı değerlendiriliyor.

Öte yandan dün ABD'de yayın yapan CNN televizyonunun Amerikan Dışişlerini izleyen gazetecisi Jennifer Hansler, Amerikalı yetkililere dayandırarak paylaştığı tweette, ABD’nin kontrol etmekte olduğu hava sahasını Türkiye'ye kapattığını açıkladı.

Hansler, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde yetkilinin ‘yakın gelecekte de açmaya niyetimiz yok’ dediğini belirtti.

(Yeni Şafak)