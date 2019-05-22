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Meteoroloji toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve batı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuzey, iç ve batı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Bu kapsamda meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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