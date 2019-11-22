Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 92 kişi hakkında gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İkisi teğmen 90'ı astsubay olan şüphelilerden 53'ü yakalandı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2’si Teğmen 90’ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde 22/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 53 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

AA