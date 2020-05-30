30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21 | Son Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldı
Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. #MSB #TSK pic.twitter.com/l43BHNCRTh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020