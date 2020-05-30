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  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21 | Son Güncelleme:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldı

Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.


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