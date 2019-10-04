Hava durumu 5 - 6 Ekim: Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Hava durumu vatandaşlar tarafından merak edilip aratılmaya başladı. Hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan insanlar havanın sıcak mı soğuk mu olduğunu öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte güncel hava durumu raporları

5 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’ in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

KOCAELİ 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

MUĞLA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Konya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu