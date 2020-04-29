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  3. Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilmiştir.


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