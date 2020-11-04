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  • Hatay'daki terör saldırısında 5 şüpheli tutuklandı
04 Kasım 2020 Çarşamba 18:38 | Son Güncelleme:

Hatay'daki terör saldırısında 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'daki terör saldırısında 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı 2 teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Hatay’ın Payas ve İskenderun ilçelerinde terör saldırılarıyla ilişkisi olduğu belirlenen 5 kişi terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

26 Ekim’de Payas ilçesinde bir vatandaşın aracını gasp ederek İskenderun ilçe merkezine gelen iki bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucu çatışma çıkmış, çatışmada bir terör örgütü üyesinin üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölmüş, diğer terör örgütü üyesi ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirilmişti.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde gözaltına alınan 5 kişi İskenderun’a getirildi.

Terörle mücadele ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan ve İskenderun adliyesine sevk edilen 5 kişi terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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