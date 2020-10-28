  • $8,278
  • 9,7349
  • 499.748
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Hatay'daki terör saldırısı ile ilgili 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı
28 Ekim 2020 Çarşamba 20:38 | Son Güncelleme:

Hatay'daki terör saldırısı ile ilgili 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı

Hatay'daki terör saldırısı ile ilgili 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı
AA

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz gün ilçede, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."
<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

28 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Amerika sokakları yeniden karıştı

Fotoğrafçıların cesaret isteyen pozları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.